Incidente a Barcola tra due auto, due feriti a Cattinara

TRIESTE - Incidente oggi pomeriggio a Barcola tra due auto. Pare che l'incidente sia avvenuto per un colpo di sonno del conducente della Jeep Cherokee. L'altra auto coinvolta è una Fiat Grande Punto. Feriti i due occupanti dell'utilitaria, una ragazza che è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con automedica e ambulanza e condotta a Cattinara, e un ragazzo leggeremente ferito, medicato sul posto. Ricoverato anche il conducente della Jeep. ma nessuno ha riportato danni seri. L'incidente è avvenuto a circa cento metri dal bivio di Miramare. Sul posto oltre ai sanitari, la polizia locale e i vigili del fuoco che in questo momento stanno valutando il da farsi per liberare la strada dai due mezzi incidentati. In realtà le auto coinvolte sono tre in quanto è stata colpita un'auto in sosta, una Ford BMax.