Incidente tra autobus e scooter in via dell'Istria: due feriti a Cattinara, traffico in tilt

TRIESTE - Un autobus e uno scooter si scontrano in via dell'Istria, due persone rimangono e ferite e il traffico si blocca. E' successo alle 7:50 all'incrocio con via Orsera, sono rimasti coinvolti un motociclo 125 della Ssangyong condotto da un uomo di 52 anni e la linea 10 della Trieste Trasporti, condotta da una donna quarantenne. L'uomo in sella allo scooter è rimasto ferito e al momento è in osservazione a Cattinara, così come un passeggero del bus, caduto durante una frenata. Nessuno dei due è in gravi condizioni. Altre due persone a bordo del mezzo di Trieste Trasporti sono rimaste contuse ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

La dinamica è al vaglio della polizia locale ma, stando alle prime ricistruzioni, potrebbe trattarsi di una mancata precedenza da parte del motociclo che usciva da via Orsera all'autobus che procedeva in direzione stadio. Il traffico è rimasto bloccato. Intervenuta l'ambulanza del 118 con automedica, i vigili del fuoco e tre pattuglie della polizia locale, una per i rilievi e due per la viabilità. I veicoli non hanno riportato seri danni.