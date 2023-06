Inversione ad U e centra uno scooter: ferito un cinquantenne

TRIESTE - Questa mattina il conducente di uno scooter è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto in campo Belvedere. L'uomo, un cinquantatreenne, è stato investito da una automobile con targa slovena che in quel momento stava effettuando una manovra per invertire il suo senso di marcia. L'impatto non è stato particolarmente violento, ma sufficiente per mandare gambe all'aria l'uomo, che si è ferito lievemente. Sul posto, oltre all'automedica e l'ambulanza dei sanitari, anche la polizia di Stato in supporto alla viabilità.