Neopatentata finisce fuori strada e carambola contro il muro ad Aurisina

È successo stamattina alle 8 quando per cause in corso di accertamento da parte del Commissariato della Polizia di Stato una Fiat Panda ha sbandato carambolando contro i muretti

È avvenuto nei pressi dell'ufficio postale di Aurisina. Illesa la conducente, una neopatentata.

Sul posto per i rilievi una pattuglia del Commissariato di Sistiana e il Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina per aiutarli nella viabilità lungo la Sp1