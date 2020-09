Schianto tra i Carabinieri e un'auto: militare a Cattinara

Una gazzella dei Carabinieri si è scontrata verso le 21 contro una macchina tra via Matteotti e via Donadoni e il militare alla guida è stato portato all'ospedale di Cattinara. Il carabiniere non dovrebbe essere in gravi condizioni. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto i sanitari del 118. In seguito allo scontro sono stati danneggiati alcuni motorini e alcune autovetture parcheggiate.

