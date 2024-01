Brutto frontale tra due auto, quattro feriti

TRIESTE - Quattro persone sono finite all'ospedale a causa di un frontale avvenuto tra due auto lungo la strada provinciale 11 che dal bivio di Cattinara conduce verso strada per Basovizza. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, due autovetture si sono scontrate. Due persone minorenni sono state trasportate al Burlo in codice verde, altre due invece sono state condotte in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Sul posto, oltre alla polizia municipale, anche i sanitari del 118 intervenuti con automedica e ambulanze. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.