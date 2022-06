Incidente davanti a Cattinara, motociclista in Pronto Soccorso

TRIESTE - Un trentacinquenne è finito al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto proprio a pochi passi dal nosocomio. Il sinistro ha coinvolto una motocicletta e una autovettura che, per cause ancora da chiarire (la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto), si sono scontrate. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco a causa dello sversamento di carburante e la polizia locale per i rilievi.