Schianto tra auto e moto davanti al campo Cologna: centauro all'ospedale

Uno schianto tra una moto e un'auto è avvenuto oggi in via Commerciale. E' successo intorno alle 14 all'intersezione con via Amendola, di fronte al campo Cologna. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine i due veicoli si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato portato a Cattinara con ferite lievi. Sul posto gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa Sores. Nella giornata di oggi ci sono stati almeno altri due incidenti, tra cui l'investimento di una donna di 70 anni.