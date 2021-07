Brutto incidente in Costiera, conducente a Cattinara, due auto distrutte

Incidente stradale verso le ore 15.30 in Strada Costiera poco prima della Galleria naturale in direzione Sistiana. Due veicoli coinvolti, un uomo trasportato in ospedale per un colpo di frusta.

Intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area. Sul posto anche la Polizia di Stato e il 118.