Si schianta con il motorino in Costiera, diciottenne grave

TRIESTE - Non è in pericolo di vita ma ha riportato gravi traumi il diciottenne che nel primo pomeriggio di oggi è rimasto vittima di un brutto incidente lungo la strada Costiera. Il giovane, secondo quanto si apprende, si trovava alla guida di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un furgone. Nell'impatto è stato proprio il diciottenne ad avere la peggio, riportando un trauma cranico, la frattura del femore e un altro forte trauma al bacino. A soccorrerlo sono stati i sanitari del 118. Una volta sulla scena il giovane è stato incubatori e stabilizzato, prima di essere trasportato all'ospedale di Cattinara.