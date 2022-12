Scontro tra due auto in Costiera: due feriti a Cattinara

Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi in Costiera. E' successo intorno alle 17 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Duino, una Tesla e una Lancia Ypsilon si sono scontrate tra le due gallerie lungo la SR14 in località Grignano. Entrambi i conducenti soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati a Cattinara per accertamenti, non sono gravi. Si tratta di una giovane triestina a bordo della Ypsilon e di un 50enne tedesco a bordo della Tesla. Per intenso traffico sono impegnate anche due pattuglie dei Carabinieri di Aurisina e di Basovizza per la viabilità.