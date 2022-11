Due incidenti ravvicinati nella notte: tre feriti tra cui due giovani scooteristi

Due incidenti quasi contemporanei si sono verificati questa notte a breve distanza l'uno dall'altro. Intorno alle 2:15, in piazza Libertà, un'auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio sono stati i due centauri, una ragazza di 23 anni e il compagno di 25, entrambi sbalzati in un volo di due metri. Per ragazza traumi agli arti inferiori, come il fidanzato, che ha riportato anche un trauma alla schiena. Intervenute due ambulanze del 118, che li hanno trasportati a Cattinara in codice giallo. Sul posto la polizie e l'esercito, che ha dato l'allarme. Una delle due ambulanze, passando per via Carducci, si è imbattuta nel secondo incidente, avvenuto all'angolo con via Tarabocchia. In questo caso sono rimaste coinvolte due auto e uno dei conducenti ha riportato ferite lievi.