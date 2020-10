Danneggia un furgone e se ne va senza fermarsi: l'appello del proprietario

Oggi martedì 13 ottobre verso le 13 nel parcheggio della Conad di Duino una Skoda grigia ha urtato un Fiat Scudo di colore bianco causando un danno nella parte posteriore destra e se n'è andato senza fermarsi. Se qualcuno avesse visto qualcosa è pregato di contattare la redazione di TriestePrima a cui è stato chiesto di pubblicare la segnalazione.

Secondo i testimoni alla guida della Skoda si trovava un signore in età, da solo in un'autovettura la cui targa inizia con CP o CB. Sono al vaglio le telecamere del punto vendita e, come si legge nella segnalazione, "si invita l‘autore del danno ad autocostiruirsi. La Skoda presenta un danno nella parte posteriore sinistra con paraurti incrinato che toccava la ruota posteriore sinistra. Se il signore è vostro amico/parente invitatelo a farsi avanti prima del vaglio delle telecamere.