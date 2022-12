Incidente a Duino, auto si ribalta su un fianco: famiglia all’ospedale, tra loro anche una bambina di un anno

Incidente sul raccordo autostradale Ra13 a Duino: un'auto con a bordo una famiglia di tre persone si ribalta su un fianco. E' successo poco prima delle 15: il mezzo procedeva in direzione Lisert quando il conducente ha perso il controllo, senza il coinvolgimento di altre vetture. I tre sono rimasti feriti, tra loro una bambina di un anno, che ha riportato un trauma facciale. Dopo la chiamata al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno avvertito il personale del 118 e sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica del 118 da Opicina. In loco anche i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Duino per viabilità e ausilio alla circolazione. Tutti e tre sono stati trasportati con le ambulanze all'ospedale: la bambina al Burlo, la mamma e il papà all'ospedale di Cattinara, tutti e tre in codice giallo.