Si schianta in via Felice Venezian, impalcatura a rischio crollo

TRIESTE - Via Felice Venezian è chiusa al traffico a causa dell'impalcatura di un cantiere che risulta pericolante. Questa notte la struttura, sita al civico 28, è stata centrata da una Seat che ha perso il controllo ed è finita fuori strada. La strada al momento è chiusa al traffico. Sul posto sono giunti per primi i carabinieri ma la viabilità e il sinistro sono stati presi in carico dalla polizia locale. I vigili del fuoco temono che spostando la vettura possa cedere l'impalcatura. Per questo motivo la polizia locale ha cercato il titolare della struttura affinché si possa mettere in sicurezza l'area e riaprire così la strada.