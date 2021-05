Incidente tra due moto in viale D'Annunzio: un motociclista scappa, l'altro all'ospedale

Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 con ambulanza e automedica e due pattuglie della Polizia Locale. Notizia in aggiornamento

Un incidente con fuga tra due moto ha avuto luogo oggi all'incrocio tra viale D'Annunzio e via Conti intorno alle 17:30. Uno dei due motociclisti ha per il momento fatto perdere le tracce, l'altro è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale di Cattinara dal personale sanitario del 118. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 con ambulanza e automedica e due pattuglie della Polizia Locale. Notizia in aggiornamento.