Schianto tra pullman e furgone in viale Miramare: 60enne all’ospedale

Schianto frontale tra un furgone e un pullman verso le 16 di oggi, 11 giugno. Intervenuta la prima partenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che si sono recati al civico 13. Giunta sul posto la squadra, assieme al personale sanitario del 118, è riuscita ad estrarre il conducente del furgone, un uomo di 60 anni che ha riportato traumi al torace e al bacino ed è stato portato all'interno dell'ambulanza anche con l'ausilio della barella spinale. Non sarebbe in pericolo vita ed è stato portato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Verificato anche lo stato di tutti i passeggeri del pullman, gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.