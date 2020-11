Frontale tra due auto sul Carso, triestina di 49 anni a Cattinara

L'incidente è successo intorno alle 19 di oggi lungo la Strada provinciale 35 nel comune di Trieste, poco prima del cavalcavia di Gabrovizza. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri delle Stazione di Prosecco, una Volkswagen Polo si è scontrata frontalmente con una Toyota Yaris. A rimanere ferita la conducente della Polo, una triestina di 49 anni che è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 giunti sul posto con l'ambulanza. Incolume invece il 33enne conducente della Yaris. Sul posto anche una pattuglia del Radiomobile di Aurisina per la viabilità.