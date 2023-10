Incidente in galleria Carso, automobilista a Cattinara

TRIESTE - E' rimasta praticamente illesa, anche se alla fine è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Cattinara. Poco dopo le 13 all'interno della galleria Carso si è verificato un incidente che ha coinvolto una persona alla guida di un'autovettura. Non sono state coinvolte altre macchine. Sul posto personale della polizia di Stato per i rilievi, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, accorsi con automedica e ambulanza.