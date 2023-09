Incidente in galleria Carso: tre persone all'ospedale

TRIESTE - Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi, 15 settembre, all'interno della galleria Carso. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro persone. Tre persone sono state soccorse e trasportate con ferite non gravi all'ospedale di Cattinara, dagli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto. La quarta persona è stata controllata sul posto è per lei non è stata necessaria l'ospedalizzazione.