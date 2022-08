Schianto tra due auto nella galleria di Grignano, rallentamenti al traffico

Una schianto fronto - laterale tra due auto si è verificato intorno alle 13:30 in strada Costiera prossimità della galleria di Grignano, sono rimaste coinvolte una Mercedes classe B e una Opel crossland grigia. Stando alle prime ricostruzioni la Mercedes, guidata da una donna 66enne con iniziali V.L., proveniva da Sistiana e si dirigeva verso Barcola ma, in uscita dalla galleria, ha iniziato una manovra di sorpasso invadendo la corsia opposta, dove stava transitando la Opel, guidata da una 50enne con iniziali G.I. Entrambi i mezzi hanno subito danni ingenti ma non ci sarebbero feriti. La polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, ha istituito il senso unico alternato con l'aiuto della polizia di Stato. Rallentamenti al traffico.