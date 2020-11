Doppio incidente dentro e fuori la galleria di Montebello: due feriti a Cattinara

Doppio incidente tra la galleria di Montebello e via Francesco Salata in direzione Valmaura. In entrambi i casi sono rimasti coinvolti due scooter ed alcune autovetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con le ambulanze, le pattuglie della Polizia Locale e la Squadra Volante della questura. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Al momento non si conoscono le condizioni delle due persone rimaste coinvolte nel sinistro occorso in via Salata e portate all'ospedale di Cattinara dalle ambulanze. Per quanto riguarda il secondo incidente si tratta di un tamponamento tra un'autovettura e uno scooter.

La notizia è in aggiornamento.