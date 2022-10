Incidente davanti al Giardino Pubblico: disagi al traffico

Traffico bloccato per un incidente in largo Tomizza: uno scooter sarebbe caduto in autonomia intorno alle 9:30. Sul posto l'ambulanza con gli operatori del 118. Lunga coda in via Giulia, direzione centro, durata per circa tre quarti d'ora. Il traffico è ora tornato scorrevole. Sul posto anche la Polizia locale per la viabilità. Notizia in aggiornamento