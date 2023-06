Incidente con capottamento a Gorizia: ferita una donna

GORIZIA - Perde il controllo dell'auto e finisce con l'auto capovolta: è successo a Gorizia, in località Vallone dell'Acqua, subito dopo il ponte sull'Isonzo. La donna è stata soccorsa dal 118 con un'ambulanza proveniente da Gorizia e l'elisoccorso, allertati dalla centrale Sores di Palmanova. Attivata anche l'automedica di Gradisca d'Isonzo oltre alla forza pubblica e ai vigili del fuoco, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile e cosciente. Apparentemente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro.