Cade dalla moto e sbatte sul cordolo a Gorizia: motociclista a Cattinara

GORIZIA - Cade dalla motocicletta e va a sbattere sul cordolo, a bordo strada: è successo nel tardo pomeriggio a Gorizia, lungo la regionale 117. L'uomo è rovinato sull'asfalto dopo aver perso il controllo del mezzo per motivi al vaglio delle forze dell'ordine. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Le persone che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 hanno segnalato la vittima come incosciente dopo l'impatto. Sono quindi arrivati sul posto gli operatori del 118, inviati dalla centrale operativa Sores, con l'elisoccorso e l'automedica da Gradisca d'Isonzo. La persona è stata portata in volo, in codice giallo, all'ospedale di Cattinara. Attivati anche i vigili del fuoco.