Volo sull'asfalto dopo un incidente in moto: un giovane all'ospedale

GORIZIA - Un giovane motociclista viene sbalzato e rovina malamente sull'asfalto dopo una collisione con un'autovettura. Lo schianto tra moto e auto si è verificato oggi, lunedì 13 marzo a Gorizia, in via Italico Brass a mezzogiorno. Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia. Le persone che si trovavano in quel momento sul posto hanno allertato i soccorsi e la centrale operativa Sores ha attivato l'ambulanza del 118 proveniente da Gorizia e il secondo elicottero sanitario della Regione (il primo era impegnato in un infortunio nel Pordenonese). Il personale medico infermieristico ha preso in carico il motociclista ferito che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Ha riportato la frattura di una gamba, diversi traumi e una lesione al collo ma è rimasto sempre cosciente e stabile durante i soccorsi. Informati i Vigili del fuoco.