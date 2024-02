Schianto tra due auto a Gorizia: è il terzo grave incidente della giornata

GORIZIA - Uno schianto tra due auto a Gorizia, una delle due si cappotta e una persona rimane ferita in modo grave. È il terzo incidente grave di oggi nel capoluogo Isontino, dopo un infortunio sul lavoro e un incidente su strada che ha coinvolto un ciclista.

L'ultimo sinistro ha avuto luogo lungo lo stradone della Mainizza nel tardo pomeriggio di oggi. Sono state due le persone soccorse dal personale medico infermieristico del 118, inviato dalla centrale operativa Sores. Sul posto un'ambulanza proveniente da Gorizia, una da Cormons e l'elisoccorso.

Attivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Una persona è stata trasportata in volo in condizioni piuttosto serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, l'altra in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia con ferite non gravi.