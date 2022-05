Schianto tra un tir e un'auto sul raccordo autostradale, due feriti, uno grave

Un violento tamponamento tra un tir e un'auto ha avuto luogo oggi tra gli svincoli di Trebiciano e Fernetti (km 18). Feriti gli occupanti dell'auto: alla guida un 30enne che si trova ora in gravi condizioni e si trova ora al reparto di rianimazione di Cattinara. Meno grave la donna che viaggiava con lui. Il raccordo 13 “A/4-Trieste” è rimasto temporaneamente chiuso al traffico in direzione Venezia con uscita obbligatoria a Trebiciano. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.