Terribile schianto a Grignano: distrugge semaforo e Mercedes da 90 mila euro, lui illeso

Si è schiantato contro il semaforo ed il guard rail spartitraffico a Grignano, distruggendo il suo Mercedes Gle 4matic coupé da novantamila euro e venendo trasportato all'ospedale di Cattinara. E' stato dimesso verso le 2:30 di questa notte il conducente dell'autovettura che nella tarda serata di ieri 1 marzo ha centrato l'isola spartitraffico davanti all'Hotel Riviera. L'incidente è avvenuto alle 22:30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Opicina e il personale con l'autogrù per mettere in sicurezza il mezzo e l'area. L'uomo, che fortunatamente non ha subito traumi apparenti, è stato invece preso in cura dal personale sanitario del 118 che l'ha accompagnato a Cattinara. Sul posto anche la Polizia stradale. In merito alle cause l'uomo ha dichiarato di esser rimasto vittima di un colpo di sonno.