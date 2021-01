Cadono in moto in galleria San Vito: grave il passeggero

La galleria Di San Vito è al momento chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia a causa di un incidente. Una moto è caduta autonomamente, il passeggero è stato portato all’ospedale in codice rosso, meno grave il conducente, un 47enne. Sul posto la Polizia locale e il 118. Notizia in aggiornamento.

