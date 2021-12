Incidente in strada per Basovizza, illeso il conducente, vigili del fuoco sul posto

Una Mitsubishi è andata a sbattere lungo strada per Basovizza nel tratto dell'incrocio con via Damiano Chiesa. Il conducente del mezzo non si è fatto nulla ed è uscito illeso dall'autovettura che ha riportato danni ingenti. Sul posto la partenza dei vigili del fuoco di Opicina per i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro.