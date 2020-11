Incidente in Strada per Lazzaretto: ciclista in ospedale

Incidente stradale in Strada per Lazzaretto, intorno alle 14:50, tra un motoveicolo ed una bicicletta. Illeso il motociclista mentre la ciclista, una donna di 76 anni è stata presa in carico dal personale sanitario. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia per mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Presente anche la Polizia di Stato.