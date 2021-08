Il sinistro si è verificato intorno alle 18:15 all'incrocio con via Valdirivo.

Via Giosuè Carducci

Un incidente si è verificato intorno alle 18:15 di oggi, 19 agosto, in via Carducci, angolo via Valdirivo. Coinvolte due auto e una moto. Sul posto Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e gli operatori del 118.