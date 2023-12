Incidente in via Carducci: rider all'ospedale

TRIESTE - Un incidente si è verificato intorno alle 19 di oggi, venerdì 1 dicembre, in via Carducci, all'altezza della Luminosa. Coinvolti uno scooter e un rider in bici. Ad avere la peggio è stato il rider che, a seguito dell'impatto, è rimasto ferito ed è stato trasportato a Cattinara dagli operatori del 118 intervenuti sul posto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Locale.

Notizia in aggiornamento