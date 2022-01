Incidente in via Carducci, angolo via Coroneo. Intorno alle 18:30, uno scooterista è finito a terra a seguito di uno scontro con un altro veicolo. Non è ancora chiara la dimamica nè quanti siano i veicoli coinvolti. La strada è stata chiusa. Sul posto la polizia locale e un'ambulanza.

Notizia in aggiornamento