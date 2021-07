Incidente in via Fabio Severo: carambola tra 4 scooter, 2 moto, 2 auto e un furgoncino

Incidente questa mattina attorno alle 9:30 in via Fabio Severo al civico 91. A rimanere coinvolti sono state due moto, due auto, un furgoncino e quattro scooter. Secondo le prime testimonianze, una donna alla guida di un'auto, per cause ancora da accertare, ha colpito prima un furgoncino posteggiato lungo la strada, che ha fatto cadere due moto e uno scooter. In seguito ha colpito un'altra auto, anch'essa parcheggiata nella vicinanze, che a sua volta è finita contro altri tre scooter. Fortunatamente non ci sono feriti ma tutte le vetture hanno riportato danni materiali. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

