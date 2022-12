Tampona l'auto davanti e si ribalta, giovane di 21 anni a Cattinara

TRIESTE - E' stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara non in gravi condizioni la ventunenne che, in via Flavia poco prima delle 13 di oggi 29 dicembre, è rimasta vittima di un incidente. La giovane si trovava alla guida di un Renault grigio quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, ha tamponato un'automobile e si è ribaltata. Il sinistro è avvenuto poco prima dell'incrocio con via Forti. La persona a bordo della macchina tamponata ha rifiutato i soccorsi. Sul posto oltre ai sanitari del 118 con ambulanza e automedica, anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.