Incidente in via Giulia: scooterista a terra

Intorno alle 17:20 di oggi, 29 luglio, uno scooterista è finito a terra alla rotonda di via Giulia. Ancora non è chiaro se siano coinvolti altri veicoli o se la persona in sella alle due ruote abbia perso il controllo del mezzo. Sul posto la Polizia Locale e un'ambulanza del 118.

Notizia in aggiornamento