Scontro tra auto in via Imbriani: due feriti

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 11 settembre, in via Imbriani, all'incrocio con via Mazzini. Coinvolte due auto. Secondo quanto si apprende, una delle due vetture, mentre stava erroneamente procendendo in via Mazzini, non ha rispettato il rosso ed ha centrato un'altra auto. Stando agli aggiornamenti, contrariamente a quanto riferito precedentemente, non risulta esserci stato alcun cappottamento. Fortunatamente nessuno dei due conducenti è rimasto gravemente ferito: hanno riportato solo contusioni. Sul posto la Polizia Locale e gli operatori del 118

Notizia in aggiornamento