Incidente in via Pitacco: una persona incastrata in auto liberata dai Vigili del Fuoco

Incidente tra due auto in via Pitacco. Il sinistro si è verificato alle 19:30 di oggi, 29 luglio. A seguito dell'urto, uno dei due feriti è rimasto incastrato nell'abitacolo, pertanto i Vigili hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche per liberarlo. In seguito sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario.

