Incidente in via Rismondo: motociclista all'ospedale

Un incidente si è verificato intorno alle 18:30 di oggi tra via Rismondo e via Battisti. Coinvolti una furgoncino, un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stata la ragazza in sella alle due ruote. Secondo una prima ricostruzione, l'auto ha colpito la motociclista e successivamente ha danneggiato anche il furgoncino che procedeva da via Giulia verso via Battisti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e gli operatori del 118 che hanno trasportato la giovane al pronto soccorso di Cattinara.