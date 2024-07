Terribile incidente in Istria, morto un turista austriaco, gravissime altre due persone

CAPODISTRIA - Un turista di nazionalità austriaca di 66 anni è deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la strada che collega Mostičje a Kubed, alle spalle della cittadina istriana. L'incidente è stato causato da un sorpasso azzardato effettuato da un automobilista sessantunenne e originario di Capodistria. L'uomo si è lanciato in un sorprasso di diverse autovetture e si è schiantato frontalmente con la vettura guidata dal turista austriaco. In seguito allo scontro, la vettura è finita oltre la recinzione a bordo della carreggiata. Sul posto sono giunti il medico di zona, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo, le cui condizioni sono apparse fin da subito disperate. I sanitari hanno decretato la morte poco dopo. A bordo dell'autovettura guidata dal cittadino austriaco anche due connazionali, rispettivamente di 46 e 14 anni. La persona di 46 anni è stata portata all'ospedale di Isola in gravi condizioni, mentre le condizioni dell'adolescente non sarebbero preoccupanti. Il conducente di Capodistria è stato anch'egli portato al pronto soccorso del comune istriano. Le sue condizioni sono gravi.