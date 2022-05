Incidente in largo Barriera: scooterista all'ospedale

Un incidente si è verificato intorno alle 13 di oggi in largo Barriera. Coinvolti una Smart, condotta da un 39enne e uno scooter Aprilia condotto da una 49enne. Ad avere la peggio è stata la donna in sella alle due ruote che, a seguito dell'urto, è stata trasportata al pronto soccorso di Cattinara. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Entrambi i veicoli stavano percorrendo largo Barriera in direzione via Carducci quando, all'altezza del civico 5, il conducente della Smart ha urtato la motociclista. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la Polizia Locale.