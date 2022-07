Brutto investimento in largo Piave, cinquantenne grave

TRIESTE - Un pedone sulla cinquantina di nazionalità austriaca è rimasto vittima di un brutto investimento ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Il sinistro è avvenuto in via Coroneo nella serata di oggi 6 luglio, poco dopo le 21. Al momento della pubblicazione di questo articolo l'intervento è ancora in corso. L'uomo ha riportato almeno due gravi traumi, di cui una frattura scomposta ad un arto inferiore. Anche il conducente della moto è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai sanitari, anche Polizia di Stato e la Polizia Locale che ha provveduto a chiudere via Coroneo al traffico.

La notizia è in aggiornamento.