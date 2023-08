Schianto tra un tir e un'auto in A4 a Duino: tre feriti all'ospedale

TRIESTE - Incidente sull'autostrada A4, in direzione Trieste, all'altezza dell'autogrill Duino Sud. E' successo intorno alle 15 di oggi, lunedì 28 agosto. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale si sono scontrati un mezzo pesante e una vettura. Tre i feriti, non gravi. Uno di loro è stato portato all'ospedale di Cattinara con trauma cranico e toracico in codice giallo, altre due persone hanno riportato ferite lievi.

Dopo la chiamata al numero d'emergenza, la centrale operativa Sores ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e un'ambulanza proveniente da Trieste. Attivati anche i vigili del fuoco. Sul posto il personale dell'autostrada, con coordinamento del Coa / Centro operativo autostradale di Udine. Disagi al traffico.