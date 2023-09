MONFALCONE - Scontro tra un'auto e una corriera. E' successo a Monfalcone, in via Cesare Augusto. A seguito dell'incidente alcune persone sono rimaste ferite in maniera lieve e sono state trasportate in codice verde all'ospedale San Polo di Monfalcone. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.