Esce di strada e finisce in un canale: automobilista all'ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 1 marzo, in Via delle Risorgive a Monfalcone. Intorno alle 15:30 un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada terminando la sua corsa all’interno di un canale situato al bordo della careggiata Fortunatamente non sono stati coinvolte altre vetture. Il conducente del mezzo che è uscito autonomamente dall’autovettura è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso. I Vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza mezzo e area del sinistro, hanno recuperato la vettura con l’autogru che è stata fatta intervenire dalla sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia. Sul posto per regolare il traffico durante le fasi dell’intervento e per i rilievi del caso il personale della Polizia Locale di Monfalcone (GO).