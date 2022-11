A Monfalcone, in via Primo Maggio, intorno all'una di oggi, incidente stradale con due vetture coinvolte e due persone rimaste ferite in maniera seria. Sul posto gli operatori del 118 con due ambulanze.

Le due persone ferite nello scontro sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Cattinara con le ambulanze.



Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale.