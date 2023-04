Tragico schianto nella notte, morto giovane di 19 anni

TRIESTE - È morto sul colpo. Un ragazzo di 19 anni è deceduto dopo il violento impatto che la sua moto ha avuto contro una Mercedes, lungo strada Nuova per Opicina, verso le 23.30 di ieri notte. Nello schianto il giovane è stato sbalzato di diversi metri. La donna al volante dell'autovettura è uscita dalla macchina senza gravi conseguenze. I sanitari del 118 hanno tentato lunghe manovre di rianimazione ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine.