Incidente mortale in autostrada: una persona deceduta e tre gravi

Un terribile scontro frontale in autostrada tra due vetture, in cui sono rimaste coinvolte cinque persone. Una di loro è deceduta, almeno tre sarebbero in gravi condizioni e non è ancora noto lo stato di salute di una persona. È successo lungo l'autostrada A34, nel tratto compreso tra Gradisca d'Isonzo e Villesse, in direzione Villesse. La polizia stradale sta indagando sulle possibili cause del frontale ma sembrerebbe che una delle vetture stesse viaggiando contromano.

Sul posto un'ambulanza e l'automedica del 118, inviate dagli operatori Sores ed entrambe provenienti da Gradisca d'Isonzo, insieme a un'ambulanza da Cormons e all'elisoccorso. Uno dei pazienti è stato portato all'ospedale di Cattinara. Presenti anche i vigili del fuoco e il personale dell'autostrada, tutti coordinati dal Coa / Centro operativo autostradale di Udine. Notizia in aggiornamento.